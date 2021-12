Chiede di fare un tampone, ma per la Asl è morta da 10 anni

Ha chiesto di poter effettuare un tampone per verificare se si fosse negativizzata dal Covid ma ha scoperto di risultare defunta da dieci anni. Protagonista della singolare vicenda (denunciata dal consigliere regionale Silvio Magliano) è una donna di Grugliasco, cittadina in provincia di Torino. "Il mio medico, che avevo contattato per il test anti-Covid, mi ha riferito che non risultavo più in vita e che l'unica soluzione sarebbe stata andare di persona all'ASL per farmi riconoscere. Cosa evidentemente impossibile, essendo io in isolamento", ha spiegato la donna al consigliere regionale che ha annunciato un'interrogazione.

Per la donna, che risulta deceduta in data 18 ottobre 2011, l'unica soluzione sarebbe recarsi di persona all'ASL e dimostrare, con la prova inconfutabile della propria presenza fisica, di non essere ancora passata a miglior vita: condizionale d'obbligo, tuttavia, dal momento che il regime di isolamento non permette, naturalmente, spostamenti di sorta. La donna è vaccinata, attualmente in mutua e in attesa di tampone anti-Covid. Sarà dunque il figlio a recarsi all'ASL - con una delega virtuale e con i documenti del caso - a testimoniare il fatto che la donna è viva.