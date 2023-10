Chiede di usare il telefono per una chiamata e al rifiuto accoltella un 26enne

Chiede a un 26enne di utilizzare lo smartphone per una chiamata e al rifiuto lo accoltella. Per questo motivo una 18enne di Colleferro, in provincia di Roma, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia locale per lesioni personali aggravate e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La grave aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre, quando alcune chiamate al 112 hanno richiesto l'intervento per un accoltellamento in strada.

Cosa è successo

Dopo l'aggressione sono arrivati sul posto i carabinieri del radiomobile e quelli della stazione di Valmontone che hanno trovato il 26enne ferito all'altezza della spalla. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro dove è stato medicato e poi dimesso con prognosi di sette giorni.

Dagli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri è emerso che l'uomo, nelle vicinanze di un locale dove erano presenti altre persone, sarebbe stato avvicinato dall'indagata, in apparente stato confusionale, che gli avrebbe chiesto il prestito del telefono per effettuare una chiamata, ma al rifiuto del 26enne, la ragazza si sarebbe prima allontanata e poi sarebbe tornata per sferrargli improvvisamente un colpo alla gola, con un oggetto contundente. Il 26enne ha schivato il fendente riportando però una ferita da taglio sulla spalla destra.

I carabinieri di Colleferro, grazie alla descrizione dei fatti fornita dalla vittima e dai testimoni e all'analisi delle immagini di videosorveglianza, dopo pochissimi minuti hanno rintracciato la ragazza. L'hanno accompagnata in caserma, dove ha avuto una reazione scomposta anche nei confronti dei militari, minacciandoli e spintonandoli. La 26enne è stata portata nel carcere di Rebibbia femminile, a disposizione dell'autorità giudiziaria.