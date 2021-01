La chiesa crollata in piazza a Napoli

Una grossa porzione della chiesa del Rosariello in piazza Cavour a Napoli è crollata poco dopo le 8 di questa mattina. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la municipale, la polizia di Stato e un'unità della Protezione civile. È crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa. Al momento del crollo l'edificio religioso era aperto al pubblico.

La chiesa crollata in piazza Cavour a Napoli

"È un vero miracolo che non sia rimasto coinvolto nessuno - hanno spiegato alcuni residenti in zona - alle spalle c'è una scuola elementare e si tratta di posti molto frequentati". Il crollo riguarda anche un fabbricato abbandonato che si trova di fianco alla chiesa: pare si tratti della casa dell'ex custode della scuola adiacente, che però non ha riportato danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia della chiesa del Rosariello a Napoli

La chiesa fu progettata, seguendo uno stile barocco, da Arcangelo Guglielmelli e presenta una pianta rettangolare, con cappelle laterali e un vestibolo a doppia rampa di scale. Se la facciata con la Vergine del Rosario e la cupola interamente in tufo sono considerate dei capolavori, ad essere oggetto di grande devozione è l’immagine della Madonna del Rosariello: una scultura lignea del Settecento, con la Madonna e il Bambino che presentano in mano una corona del rosario. La chiesa fu chiusa dopo il terremoto del 1980 e riaperta solo nel 2017 con l'insediamento dei Canonici dell'ICRSS (Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote). Gran parte delle suppellettili antiche (tranne i dipinti, trasferiti in altre sedi) sono state trafugate nel corso degli anni di chiusura.