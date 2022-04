Prete aggredito e preso a schiaffi durante la messa

Un sacerdote è stato preso a schiaffi da una donna mentre celebrava la messa. E' accaduto ieri, domenica 3 aprile, a Roma. Don Guido Panella, della basilica del Sacro Cuore a Castro Pretorio, è rimasto vittima di una vera e propria aggressione.

Secondo quanto ha raccontato il parroco al 112, due uomini e una donna hanno fatto irruzione nella sua chiesa. A dare il via alle violenze sarebbe stata la donna, che è poi emerso essere senza fissa dimora. Avrebbe prima insultato i fedeli presenti, per poi allontanarsi. Si sarebbe poi ripresentata assieme ad altri due uomini. Il prete avrebbe quindi provato a tranquillizzarla ma per tutta risposta sarebbe stato aggredito verbalmente e poi colpito con un violento schiaffo.

Allertata la polizia, una volta arrivati sul posto gli agenti hanno trovato solamente la donna. Senza documenti la donna è stata accompagnata all'ufficio immigrazione e identificata in una cittadina somala di 53 anni e poi rilasciata. Il prete non ha presentato denuncia.