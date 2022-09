Entra in chiesa e urla il nome dell'ex moglie: fedeli attoniti, arrivano i poliziotti

Un uomo di 35 anni, cittadino filippino già denunciato in passato per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie di 33 anni, è stato arrestato a Milano dopo essere entrato urlando in una chiesa di via Padova dicendo di voler parlare con la 33enne. È successo domenica alla parrocchia evangelica durante la messa. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, sapendo che la propria ex, anche lei di origine filippina, avrebbe partecipato alla funzione religiosa, ha tentato di entrare nella chiesa in evidente stato di agitazione gridando il suo nome in mezzo ai fedeli riuniti.

Gli altri fedeli presenti in chiesa sono accorsi in aiuto della donna, difendendola e chiamando le forze dell'ordine. Dopo l'intervento degli addetti alla sicurezza, è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza. Le forze dell'ordine hanno invitato la donna a denunciare il 35enne. Dalle indagini è poi emerso che l'uomo ha già delle denunce sempre per atti persecutori ai danni della 33enne che lo aveva lasciato.