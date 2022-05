Il conto è "in rosso", va alle Poste con un sasso in mano e spacca tutto

Non aveva più soldi sul suo conto ed ha minacciato l'impiegato di un ufficio postale con un sasso, danneggiando il vetro delle casse. Per questo i carabinieri della stazione di Castel Frentano, un paese in provincia di Chieti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di Sant'Eusanio del Sangro con l'accusa di tentata rapina aggravata ed interruzione di pubblico servizio.

Tutto risale al 16 maggio scorso quando l'uomo, arrivato all'ufficio postale per prelevare del denaro, dopo aver appreso dall'impiegato che il suo conto era completamente senza soldi, è andato su tutte le furie e armandosi di un grosso sasso lo ha minacciato danneggiando, inoltre, la vetrata a protezione degli operatori postali.

L'uomo si è poi allontanato buttando a terra i tavolini in strada. Dalle indagini dei carabinieri della stazione di Castel Frentano, che hanno ascoltato testimoni e raccolto immagini dalla video sorveglianza, si è risaliti a un 43enne del posto, che è stato denunciato. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare e l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Lanciano in attesa dell'interrogatorio di garanzia.