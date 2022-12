Trovato un chiodo nella pasta dei bambini alla mensa scolastica

Scoperta choc in una scuola dell’infanzia di Monterotondo. Un chiodo è stato trovato dentro un piatto di pasta al sugo servito ai bambini nella mensa scolastica. La foto, girata prima nelle chat dei genitori, è diventata virale sul web. L'istituto, dopo aver segnalato l’accaduto alle autorità, all'assessorato delle politiche educative del comune e alla società concessionaria del servizio, ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Sospeso il servizio in tutte le scuole di Monterotondo: 1700 i bambini senza mensa. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato: nel 2021 si erano verificati altri tre episodi del genere, che hanno portato alla sostituzione della ditta che si occupava del servizio.

Il sindaco: "Mensa sospesa in tutte le scuole con effetto immediato"

Il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, lo ha definito un "atto criminoso". Sulla scelta di interrompere il servizio mensa il primo cittadino ha detto di essere consapevole dei disagi che questa scelta arrecherà alle famiglie ma che sarà comunque "garantita la possibilità di consumare il pasto domestico, in accordo con i dirigenti scolastici di tutte le nostre scuole". "Riteniamo che questa sia la scelta più giusta per tutelare i bambini e il mondo della scuola che è nuovamente parte lesa in questa vicenda. Continueremo attivamente, per quelle che saranno le nostre competenze, a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei responsabili degli atti criminosi, nei confronti dei quali agiremo, insieme alla scuola, in tutte le sedi".