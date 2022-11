Chiude il cane in auto e va a cena al ristorante: denunciata

Ha lasciato il cane in auto ed è andata a mangiare in un ristorante. Una leggerezza che però potrebbero costarle cara visto che ora è stata denunciata dai carabinieri. I fatti sono andati in scena a Firenze.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri avrebbero notato un cane sul sedile posteriore di una macchina parcheggiata lungo viale Petrarca. Non potendo aprire l'auto e non riuscendosi a mettere in contatto con la proprietaria, i militari hanno allertato tanto i vigili del fuoco e il servizio veterinario dell'Asl, al fine di sincerarsi delle condizioni di salute dell'animale e di prestargli le eventuali cure del caso.

La proprietaria è tornata solo una volta che l'auto era stata aperta. Si sarebbe giustificata sommariamente dicendo di aver lasciato il proprio cane in auto per circa due ore mentre era a cena in un vicino locale. La donna è stata denunciata per abbandono di animali.