Bimbo di tre anni muore travolto da un'auto: era sul marciapiede con la mamma

Non ce l'ha fatta Christian, il bimbo di 3 anni travolto da un'auto mentre si trovava su un marciapiede del quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. Il piccolo si è spento tra le braccia della mamma, una donna di 39 anni, che era con lui al momento dell'incidente avvenuto ieri, sabato 25 giugno in via Marco Polo. Nonostante alcune fratture ha voluto lasciare l'ospedale, per badare agli altri due figli che ha. Sono più grandi, hanno 12 e 14 anni.

Come racconta NapoliToday, la dinamica dell'incidente è stata ricostruita attraverso le numerose testimonianze raccolte. La donna era con due dei suoi bambini, erano le 11.30. Sono stati travolti da una Suzuki sbucata dall’angolo della strada e finita sul marciapiede dove lei si trovava insieme ai bambini. L'uomo alla guida ha subito soccorso il piccolo, mentre la folla si era radunata intorno a loro, minacciando di linciarlo.

Una strada tranquilla via Marco Polo, soltanto traversa della trafficata via Cavalleggeri Aosta. Una strada dove le auto dovrebbero andare piano, tra case popolari e dove all'esterno di un fruttivendolo di solito si raduna una folla di persone.

Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità, ha commentato la tragedia: "Sono rimasto stupito, quella è una strada dove insistono il mercatino rionale e la sede di Asìa. Di fronte a questo evento drammatico che ha sconvolto la nostra comunità, come istituzione ci stringiamo al dolore dei genitori":