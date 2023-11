Si schianta in auto e viene sbalzato per 10 metri: Christian muore a 24 anni

Un ragazzo di soli 24 anni, Christian Epicoco, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 14 novembre, mentre stava percorrendo strada Contrada, alla periferia sud di Modena. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo dalla carreggiata e finendo per schiantarsi contro la vegetazione del cortile di un'abitazione privata, nel tratto compreso tra via Campestre e stradello Paduli.

A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati proprio i residenti, dopo aver sentito un forte rumore provenire dal giardino. Sul posto è intervenuto il 118 con sanitari e medico, insieme ai Vigili del Fuoco, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. A causa del violento impatto il 24enne sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo, con il corpo che è stato rinvenuto a circa 10 metri di distanza. Il giovane è deceduto sul colpo: quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le ragioni che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del giovane

