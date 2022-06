Si schianta in bici contro un'auto: grave lo chef stellato Christian Milone

E' grave lo chef pinerolese Christian Milone, 43 anni: è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto proprio a Pinerolo sulla strada provinciale 129 per Buriasco, non lontano dalla sua abitazione.

Milone, che ha un passato da ciclista professionista e aveva corso anche il Giro d'Italia nel 2002, viaggiava in bici da corsa e si è scontrato con un'auto. La dinamica e le responsabilità dell'accaduto sono al vaglio dei carabinieri della compagnia cittadina.

Figlio d'arte ed esponente di una famiglia di ristoratori, è cuoco della Trattoria Zappatori di corso Torino dal 2006, è stato insignito di una stella della Guida Michelin e una lunga serie di premi e riconoscimenti internazionali.

"Sono lo chef della Trattoria Zappatori dal 2006, dopo una carriera da ciclista professionista. Dedizione, sacrificio e metodo che dallo sport ho trasportato nella mia cucina. Devo migliorare a ogni piatto", si legge nella sua biografia sul sito della trattoria. "Nel 1993 il Giro d’Italia è passato da Pinerolo. Quelle biciclette sfrecciavano davanti alla Trattoria Zappatori più veloci delle auto e delle motociclette che le seguivano. Ho chiesto a un amico di famiglia di prestarmi la sua e non sono più sceso. Per otto anni la bicicletta è stata la mia vita. Tra vittorie e delusioni sono riuscito ad approdare al Giro d’Italia".