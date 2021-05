Christian perde le gambe in un incidente: gli amici lanciano una raccolta fondi per regalargli le protesi

"Christian deve tornare a camminare con l'aiuto delle protesi. Siamo qui per far sì che tutto questo diventi realtà". Appena saputo del dramma che ha colpito il loro amico sono corsi in suo aiuto. La tragedia si è consumata mercoledì sera a Livorno, in via di Levante. Dopo aver perso il controllo dello scooter Christian, 22 anni, è finito contro il marciapiede. Trasportato in ospedale è stato operato d'urgenza nella notte ma ha dovuto subire l'amputazione delle gambe. Per aiutarlo gli amici di sempre hanno organizzato una raccolta fonti su Gofundme (qui il link per aderire). L'obiettivo è raccogliere i 50mila necessari affinché, una volta uscito dall'ospedale, Christian possa tornare a camminare grazie agli arti artificiali. Dopo le lacrime di disperazione per quanto accaduto, adesso è il momento della speranza: "Appena sveglio - si legge nell'appello -, Christian ha subito pensato allo sport (pratica canottaggio fin da piccolo, ndr), a tornare a gareggiare, a partecipare alle Olimpiadi ed allenare i suoi ragazzi, senza perdere quello spirito combattivo che lo ha sempre caratterizzato".

La raccolta fondi ha subito colto nel segno visto che in poche ore sono stati raccolti oltre 37mila euro. Una commovente gara di solidarietà. Tante, tantissime le persone sul web hanno voluto dare il proprio sostegno a Christian, incoraggiandolo a non mollare dopo quanto gli è accaduto. E lo stesso stanno facendo i suoi amici che si sono radunati fuori dall'ospedale per dare tutto il loro sostegno al compagno in difficoltà: "Christian è uno di 'Noi' - scrivono gli amici -, ma speciale, una di quelle persone che ti porti dentro per tutta la vita. La persona dall'animo più gentile che abbiamo mai conosciuto (tant'è che lo chiamiamo 'Il Puro'). Vogliamo vederlo tornare a vincere sulla sua canoa alla quale ha dedicato tutta la sua vita".