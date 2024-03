Nel cibo della mensa scolastica è stato trovato un chiodo

Un chiodo nell' insalata di patate in un piatto di un bambino di una scuola. È l'ennesimo episodio di questo tipo accaduto il 26 marzo a Milano nella scuola elementare di via Ariberto nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune. La notizia è subito rimbalzata nelle chat di classe. Ma cos'è accaduto esattamente? Il Comune di Milano sta compiendo le verifiche, dunque è presto per capire le cause.

Il ritrovamento, però, è certo, così come la successiva compilazione del cosiddetto "Allegato E", il documento con cui si segnalano in forma ufficiale anomalie di questo tipo. Proprio il documento è stato compilato da personale scolastico, mentre sarebbero stati assenti i genitori che, nella scuola, svolgono la funzione di commissari mensa.

Da quanto risulta a MilanoToday, l'oggetto (che sia un chiodo o una vite è una questione in corso di verifica) è stato trovato prima che un bambino lo ricevesse in un piatto. Nessuno, quindi, ha ingerito il corpo estraneo.

Ma per Milano Ristorazione (la società che fornisce i pasti alle scuole della città lombarda, di proprietà comunale per il 99 per cento), è un periodo decisamente nero. Ci sono già stati infatti ritrovamenti di corpi estranei nel pane, tra cui del vetro, su cui la procura di Milano ha aperto una indagine. Mentre in un'altra occasione un'insegnante ha trovato un coleottero nel suo cibo. Lo scorso anno invece un bambino aveva trovato un bullone nel panino del pranzo al sacco.