Ciclista ha un infarto e muore davanti agli amici: colpa del grande caldo

Un uomo di 48 anni, Andrea Sechi, di Uta, è morto mentre stava percorrendo, con la sua bicicletta e in compagnia di altri ciclisti, i tornanti prima di Cala Regina sulla litoranea che da Cagliari porta a Villasimius, nel sud Sardegna. Il 48enne si è sentito male forse a causa del gran caldo. I soccorsi, subito avvertiti dagli altri ciclisti che erano con lui, sono stati tempestivi. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata sabato 15 luglio, sulle strade di Cala Regina, in provincia di Cagliari.

Per i medici, accorsi sul posto, si è trattato di un arresto cardiaco: potrebbe aver accusato un malore forse tradito dalla fatica e dal gran caldo che già dalla mattina di oggi si fa sentire in tutta l'isola con la prima giornata da bollino rosso.

Andrea Sechi era un ciclista amatoriale. L'uomo era partito con il gruppo di amici da Decimomannu nella mattina di oggi. Il malore è sopraggiunto dopo un'ora di pedalata, scrive l'Unione Sarda. I suoi compagni di viaggio hanno raccontato di aver visto la bicicletta sbandare a destra e sinistra prima che l'uomo finisse a terra. I compagni hanno subito capito che si trattava di qualcosa di grave.

