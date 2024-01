Ciclista travolto e ucciso da un'auto: corpo sbalzato a 50 metri

Un ciclista di 52 anni è morto ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo), paese in cui abitava, dopo essere stato travolto da un’auto che procedeva a forte velocità tra le vie del paese. Secondo i rilievi il corpo del ciclista è stato sbalzato a oltre 50 metri di distanza dal punto dell'impatto.

Per il 52enne non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi del 118. Illeso il giovane alla guida dell'auto, una Peugeot Gt. Il ragazzo è stato accompagnato dagli agenti della polstrada in ospedale per gli accertamenti sull’uso di alcol e droghe. Nei prossimi giorni si conoscerà l'esito delle analisi.