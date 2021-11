Travolta e uccisa da un'auto pirata: muore ciclista

Poco prima dell'1 di notte tra sabato e domenica si è verificato un grave incidente a Modena. Secondo quanto ricostruito dalla forze di polizia presenti sul posto, una donna in bici sarebbe stata travolta da un'auto che percorreva la strada cittadina e che non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Nulla da fare per la donna in bicicletta, 52 anni di origini serbe. I soccorsi una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.