Finisce con la bici elettrica in un canale di scolo: morto a 45 anni

Quando l'hanno notato in quel canale, era ormai deceduto. Un ciclista di 45 anni è stato trovato morto in un canale di scolo lungo la strada che collega Jesi a San Marcello. Secondo le prime informazioni, era in sella a una bici elettrica a pedalata assistita ed è caduto per cause al momento non chiare.

Il cadavere del ciclista, di Jesi, è stato trovato ad alcuni metri di distanza dal mezzo. Resta da capire se la bici sia stata urtata da un veicolo in transito o se sia stato un incidente autonomo, magari un malore. I carabinieri e il 118 sul posto, così come la polizia locale jesina.