Ciclista trovato senza vita in un fosso

Forse un malore o forse un incidente stradale ha causato la morte di un 88enne di Santa Bona, comune in provincia di Treviso. L’anziano, che stava percorrendo con la sua bici la Strada Ovest, è stato ritrovato questa mattina alle ore 10 in un fosso da un ciclista che passava in zona. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. La bicicletta da corsa è stata posta sotto sequestro dagli agenti intervenuti in attesa delle decisioni del pubblico ministero per eventuali ulteriori accertamenti.