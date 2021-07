Ciclista cade da una scarpata e muore

Un ciclista di 67 anni è morto questo pomeriggio a Verona dopo essere caduto da una scarpata. L'allarme è scattato intorno alle 17.45. Secondo le prime informazioni, il ciclista stava percorrendo in direzione sud la Pissarotta (che diventa poi via Quercia), la strada molto battuta dagli appassionati delle due ruote che collega Mizzole e Montorio con Cerro e Roverè Veronese, attraversando la Val Squaranto, quando per cause al vaglio dei carabinieri sarebbe finito nel greto del torrente che la costeggia.

Oltre al personale del 118, che si è mosso con un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica, in suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino: il salto di 5 o 6 metri non avrebbe lasciato scampo all'uomo, che è deceduto sul posto.