Ciclista di 30 anni muore investito da un'auto

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7.30 a Pavia dove un ciclista di 30 anni è stato investito da un'auto ed è morto in ospedale. La tragedia è avvenuta in viale Resistenza a Pavia, davanti al comando della polizia locale. La donna alla guida della vettura si sarebbe allontanata senza prestare soccorso, ma è stata subito individuata e identificata dagli agenti grazie alle telecamere della zona. La conducente è stata ora portata al comando per essere interrogata. L'auto della donna sarebbe stata trovata a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con un'ambulanza e un'automedica, Il 30enne investito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. Ora bisognerà ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto in una zona molto trafficata della città.