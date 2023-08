Ciclista di 28 anni travolta e uccisa da un camion

Drammatico incidente stradale a Milano. Nella mattina di oggi, martedì 29 agosto, una ragazza di 28 anni è stata travolta e uccisa da un camion mentre si trovava in viale Caldara, a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e dell'attraversamento pedonale. Inutili i soccorsi, per la giovane ciclista non c'è stato nulla da fare.

Milano, camion travolge ciclista: morta una ragazza di 28 anni

Secondo una prima ricostruzione riportata da MilanoToday, il tir e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via Filippetti. A una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote del camion. L'autista ha fermato il mezzo, ma era troppo tardi. La giovane ha riportato traumi su tutto il corpo che le sono risultati fatali. Condizioni apparse subito gravissime e che non le hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. L'autista dell'autocarro, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo dall'ambulanza.

Solo pochi giorni fa, il Comune di Milano ha ufficializzato l'obbligo di circolazione dei mezzi pesanti, a partire dal 1 ottobre, con strumenti per la rilevazione di ciclisti e pedoni. La decisione maturata dopo la morte di Valentina Caso, travolta da un mezzo pesante, culmine di una serie di incidenti che hanno coinvolto furgoni e tir. Serie, purtroppo, oggi non ancora interrotta.

