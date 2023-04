Ciclista travolta e uccisa da una betoniera in pieno centro

Una ciclista di 39 anni è stata investita e uccisa da una betoniera mentre stava percorrendo corso di Porta Vittoria a Milano, nella mattinata di giovedì 20 aprile. L'incidente è avvenuto intorno alle 12. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi necessari. Stando a una prima ricostruzione, pare che la 39enne stesse percorrendo la strada quando è stata urtata da una betoniera proveniente da via Francesco Sforza: il mezzo pesante stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria.

L'impatto è stato devastante e la donna è morta sul colpo. I soccorritori, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autista del mezzo pesante, un uomo di 53 anni, è rimasto illeso, ma è sotto choc: risultato negativo ai test di droga e alcol, è stato affidato al personale medico intervenuto per i controlli e poi portato in ospedale.