Ciclista ucciso da auto pirata: il corpo trovato per caso da un'ambulanza

Un uomo di 39 anni in sella a una bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata. A trovare il corpo, per caso, è stata un'ambulanza che stava rientrando da un altro soccorso. È successo a Olginate, in provincia di Lecco.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo, originario del Burkina Faso e residente nella vicina Garlate, stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando è stato investito da un veicolo, il cui conducente non si è fermato per i soccorsi. Quando l'ambulanza lo ha trovato riverso a terra, racconta Lecco Today, l'uomo era ancora in vita, ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è morto per i traumi e le ferite riportate nell'impatto e nella caduta a terra.

Ora toccherà alle forze dell'ordine cercare di individuare il pirata. Sono diverse le telecamere presenti lungo le strade della zona, le cui riprese potrebbero tornare utili per rintracciare la persona che ha travolto il ciclista nella notte.

