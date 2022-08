Vengono colpiti da un fulmine: morti due ciclisti

Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere, in provincia di Torino, dove intorno alle 14 di venerdì pomeriggio due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine.

Stante una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, i due stavano provando a raggiungere la cima del Colle dell'Assietta nonostante il maltempo: era infatti in corso un violento temporale. Un fulmine li ha colpiti nella zona del Colle Blegier e per loro non c'è stato nulla da fare.

Sul posto il personale 118, gli uomini del Soccorso Alpino, il medico legale dell'Asl To3, i carabinieri della stazione di Sestriere, della compagnia di Susa e della compagnia di Pinerolo: le indagini sono affidati a questi ultimi, per territorialità. Le generalità delle due vittime non sono state rese note.

Le salme non sono ancora state recuperate proprio a seguito del maltempo: c'è bisogno di un elicottero più capiente, successivamente verranno portate alla camera mortuaria di Pomaretto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.