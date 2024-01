In cima al monte con i piedi ghiacciati: salvata una donna con l'elicottero (che forse dovrà pagare)

Non riusciva a camminare perché aveva i piedi congelati. E a poco o nulla sono serviti i tentativi del fidanzato, con cui aveva raggiunto i 1700 metri di una montagna, di scaldarglieli con il sacco a pelo che avevano portato fin lì: è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

È la disavventura che una coppia di 30enni circa ha vissuto nella serata del 16 gennaio lungo il sentiero 215 che sale al Rifugio Vandelli, sulla montagna del Bellunese. I soccorsi sono stati allertati in serata dalla coppia di escursionisti bloccati al freddo. I due erano partiti dal Passo Tre Croci verso le 14.30 con l'intenzione di salire al rifugio. Ma qualcosa presto è andato storto: la 36enne di Albignasego, in provincia di Padova, indossava scarpe inadeguate per muoversi nella neve alta. In poco tempo, la donna si è trovata con i piedi bagnati e ghiacciati e non è più stata in grado di camminare. Il compagno, un 27enne di Villafranca Padovana, nel Padovano, ha cercato di riscaldarla, togliendole gli scarponcini e avvolgendola nel sacco a pelo che portavano negli zaini. Solo dopo hanno allertato i soccorsi.

L'intervento dei soccorsi non è stata semplice a 1.775 metri di quota: una squadra del Soccorso alpino di Cortina e della guardia di finanza si è avvicinata il più possibile con il quad per poi continuare a piedi, mentre si attendeva l'elicottero da Trento. Sul velivolo, una volta arrivato sul luogo dell'incidente, sono stati caricati i due escursionisti utilizzando il verricello e accompagnati in piazzola al Codivilla. La coppia è stata quindi ospitata nella sede del Soccorso alpino di Cortina per riscaldarsi.

I giovani rischiano di dover pagare l'eliambulanza sopraggiunta da Trento. All'inizio del sentiero per il Vandelli è infatti stato posto un cartello di avviso sulla presenza di ghiaccio e sulla necessità di avere dotazioni alpinistiche adeguate per evitare che si ripetano situazioni simili.