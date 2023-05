Un cinghiale l'aggredisce mentre torna a casa con la spesa: trasportata in ospedale

Una donna è stata aggredita da un cinghiale mentre tornava a casa dal supermercato, con le buste della spesa. Può sembrare inusuale, ma nel quartiere Borgoratti di Genova non è raro imbattersi in un cinghiale. Come riporta GenovaToday, proprio qualche ora prima dell'aggressione uno scooter aveva fatto un incidente con quattro cinghiali. Poi, la nuova aggressione.

Per soccorrere la donna aggredita sul posto è intervenuta un'ambulanza, che l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. I residenti della zona da tempo sono costretti a convivere con i cinghiali, ma di rado accadono episodi come questo, che invece ricorda la disavventura capitata a un'altra donna in spiaggia l'estate scorsa.

Questa volta, secondo la vittima, il cinghiale potrebbe essere stato attirato dalle borse della spesa, contenenti per esempio il pane fresco. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio c'è stato un altro incidente, in corso Gastaldi, con il coinvolgimento di cinghiali.

