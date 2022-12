L'uomo con il cinghiale "da guardia" davanti il cancello di casa

Un cinghiale davanti al cancello: questa la sorpresa che ha ricevuto un residente di Roma, a poca distanza dal parco dell’Insugherata, che nella giornata di ieri martedì 20 dicembre si è trovato un grosso verro davanti l’ingresso della propria abitazione. L'animale, un maschio adulto a giudicare dalle dimensioni, è già noto al quartiere. I residenti, nel vedere l’immagine postata sui gruppi social del quartiere, hanno dichiarano che si tratta di un individuo solitario, già avvistato nei paraggi. D'altra parte la presenza di ungulati, nella zona di Montemario, è stata continuamente oggetto di segnalazioni.

Gli animali sono stati visti passeggiare nelle aree verdi, persino vicino alle scuole. Lo scorso maggio sono stati fotografati anche in mezzo ad una strada mentre allattavano i propri cuccioli. Non era per ora stato ancora segnalato il caso di un esemplare “di guardia” davanti al cancello di un’abitazione. Anche se, più che a presidio dell’abitazione.

La zona di Montemario, si caratterizza per una vasta presenza di ungulati vista la vicinanza con la riserva naturale dell'Insugherata dove, lo scorso maggio, è stato individuato il primo esemplare colpito dalla peste suina africana. E proprio per far fronte al contagio, che non è trasmissibile all'uomo, la regione punta sulla sistemazione di gabbie che dovrebbero ridurre i sorprendenti incontri a cui, questi animali, stanno ormai abituando gli abitanti di Roma, ma non solo.