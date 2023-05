Fanno un barbecue per il compleanno in giardino: arrivano 15 cinghiali

Un gruppo di circa quindici cinghiali, forse due famiglie, si sono presentati improvvisamente ad un barbecue organizzato per una festa di compleanno che si stava tenendo in un giardino di Trevignano Romano (Roma). Gli ungulati hanno girato intorno ai tavoli, hanno annusato quello che era stato apparecchiato, hanno mangiato qualcosa e poi se ne sono andati via passando da un'altra uscita, mentre gli invitati si erano rifugiati in casa, come riporta il Messaggero.

L'area circostante, ricca di boschi e pascoli e non molto distante dalla riserva del lago di Martignano e Bracciano, è ricca di ungulati e altri animali selvatici che ogni tanto scelgono di spostarsi in luoghi frequentati dalle persone per alimentarsi. Con molta probabilità gli odori del cibo e dei dolci hanno catturato l'attenzione dei cinghiali che hanno scelto di effettuare questa scorribanda. Alla fine, comunque, i segni del passaggio dei cinghiali erano molto evidenti sul terreno.

Due cacciatori che per caso erano a quella festa hanno gestito il momento abbastanza complicato, tranquillizzando tutti: hanno consigliato di lasciare pascolare gli animali nel cortile. Gli ungulati infatti hanno mangiato qualcosa, ma poi hanno lasciato lo spazio in maniera tranquilla.