Ciro Immobile, chiuse le indagini sullo scontro col tram: nessun colpevole

Nessun colpevole. Potrebbe non arrivare mai la verità sull'incidente avvenuto a Roma lo scorso 16 aprile quando l'auto guidata dal capitano della Lazio, Ciro Immobile, si è scontrata con un tram al semaforo di piazza delle Cinque Giornate. Come riportato oggi da 'Repubblica', le indagini si sono chiuse con un nulla di fatto. Sia il giocatore che l'autista del tram sostengono di essere passati con il verde, ma gli investigatori non sono riusciti a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. E dunque ad accertare eventuali responsabilità individuali.

Le testimonianze si sarebbero rivelate insufficienti a ricostruire quanto accaduto poco prima dello schianto. Inoltre al momento dei fatti non c'erano telecamere attive e dunque non ci sono neanche immagini che possano avvalorare una o l'altra versione.

Dopo un video girato da un tassista e pubblicato on line, si era parlato anche di un possibile malfunzionamento dell'impianto semaforico, ipotesi però seccamente smentita da Roma Mobilità nelle ore successive. Quel semaforo, al contrario, funzionava alla perfezione. E dunque, a rigore di logica, si deve presumere che l'incidente è stato causato da un'imprudenza di uno dei due conducenti. Che però hanno raccontato versioni contrapposte sostenendo entrambi di essere nel giusto. Fatto sta che accertare le responsabilità del sinistro si è rivelato impossibile. Ora la palla passa alle assicurazioni.