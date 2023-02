L'auto viene centrata in pieno e si ribalta fuori strada: Clara muore a 23 anni

Tragedia della strada nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio a Vedelago, in provincia di Treviso: un grave incidente è avvenuto intorno all'1,30, lungo la via Castellana, all'altezza di Febal casa. Una Nissan Micra con quattro persone a bordo è stata tamponata violentemente da un Nissan Qashquai e una dei passeggeri del primo veicolo, una 23enne di origini romane, Clara Amman, è morta sul colpo. La giovane, studentessa all'Università di Torino, aveva trascorso la domenica a Venezia per il Carnevale insieme ad alcuni compagni di corso. La tragedia è avvenuta sulla via del rientro.

Alla guida del suv un 52enne della zona mentre l'altro veicolo, fermo forse perché rimasto in panne, vedeva al volante una 26enne, N.P., residente a Treviso. Oltre alla vittima e alla guidatrice sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del Suem 118 un 25enne, A.D.B., e un 28enne, R.L, entrambi originari di Siracusa. I feriti sono stati portati negli ospedali di Montebelluna e Treviso. A svolgere i rilievi di legge sono stati i carabinieri di Castelfranco Veneto. Sul luogo della tragedia anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso. Si tratta della nona vittima della strada dall'inizio del 2023 nella sola provincia di Treviso.