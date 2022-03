Ex modella trovata cadavere in casa: era morta da due settimane

Quando il suo corpo è stato trovato in casa, era morta da 2 settimane Claudia Bernardi: lo evidenziano i risultati dell'autopsia eseguita sul cadavere dell'ex modella veneziana. Nessun segno di lesioni che possano far pensare a una morte violenta in quella abitazione del sestiere di San Marco. I risultati degli esami tossicologici arriveranno tra alcune settimane e potranno fornire altri elementi utili alle indagini. Il cadavere della 53enne era stato rinvenuto giovedì scorso: a dare l'allarme il padre, che cercava di contattarla invano da giorni. I vigili del fuoco che hanno sfondato la porta su richiesta dei carabinieri.

In base alle prime informazioni, la donna potrebbe aver assunto un cocktail letale di farmaci e metadone. All'interno dell'appartamento veneziano della 53enne, infatti, sono state rivenute alcune confezione dei suddetti farmaci ormai vuote. Sotto sequestro anche il cellulare della vittima. Gli unici dettagli che possono permettere di comprendere cosa sia accaduto all'ex modella veneziana sono contenuti nei dispositivi elettronici e negli accertamenti tossicologici. Le forze dell'ordine hanno iniziato ad ascoltare amici e parenti alla ricerca di informazioni che possano aiutare a ricostruire quanto successo.