La motosega lo colpisce al collo, muore a 53 anni

Stava tagliando un albero di noce quando la motosega gli è sfuggita di mano procurandogli un profondo taglio alla gola. È morto così Claudio Donatone Grosso, un odontotecnico di 53 anni vittima di un incidente mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà a San Giovanni Lipioni, piccolo borgo di 130 abitanti nel Chietino. Claudio lascia la moglie e una bambina di pochi anni.

Era uno stimato professionista, ma soprattutto una persona di cuore. Così viene descritto da tutti quelli che lo conoscevano e che oggi gli dedicano un pensiero sui social. Un papà "dolcissimo, amorevole e premuroso" lo ricorda la cugina in un post su Facebook. "Ora che eri felice con la tua compagna e quella splendida creatura che avete messo al mondo, ora dovevi vivere tutta la gioia che meritavi".

Difficile dare un senso a una tragedia così assurda e improvvisa. "Così te ne vai? Non riesco a crederci neanche se m'impegno" scrive una sua amica d'infanzia. "Promettimi di conservare sempre il sorriso di questa foto... solare, buono e generoso. Noi da qui, con tanta fatica daremo un senso alla tua mancanza". "Non riesco a smettere di piangere" scrive un'altra conoscente che ricorda le lunghe chiacchierate con Claudio, un uomo "sempre, buono e disponibile". E ancora: "Un uomo di cuore", "un'anima bella" lo ricorda un amico.

Il 53enne viveva a Vasto ma era originario del paesino dell'Alto Vastese dove si è verificato l'incidente. Sul posto subito dopo la tragedia sono arrivati gli operatori del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, ma per Claudio non c'era più nulla da fare. Aveva perso troppo sangue. La Procura competente - riferisce Vastoweb - non ha disposto l'autopsia sul corpo, ma solo l'ispezione cadaverica esterna. Poi la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.