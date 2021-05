Claudio e Simona: i due coniugi morti di Covid a poche ore di distanza

Morti a poche ore di distanza. Stroncati dal virus maledetto. "Mi avete messo al mondo insieme, mi avete cresciuto insieme: ve ne siete andati insieme. Ciao mamma, ciao papà". Con queste parole il figlio Riccardo ha voluto annunciare la scomparsa dei genitori Claudio Gallanti e Simona Fabbi.

Erano entrambi ricoverati in ospedale a Desenzano. Si sono spenti quasi insieme. Oltre al figlio Riccardo i due coniugi lasciano la nuora Alessandra e il nipote Thomas. Abitavano a Rivoltella del Garda, ma erano molto conosciuti a Desenzano e in tutto il basso lago: Claudio Gallanti aveva gestito a lungo il bar Serenissima e suonava nella banda dei Cuori Ben Nati. La moglie Simona, 75 anni, era attiva nel centro sociale e nel centro anziani: la piangono anche il fratello Alberto e la sorella Marisa.

Il cordoglio di amici e conoscenti

I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 16.30 nella chiesa di Sant'Angela Merici: si proseguirà poi per il tempio crematorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. "Siamo sotto scacco da parte di un nemico invisibile e insidioso, talvolta negato dagli scettici e deriso e classificato come assolutamente inoffensivo: non è così", scrive Nicola Vettori, amministratore della pagina "Sei di Rivoltella se".

"Voglio esprimere le più sentite condoglianze, da parte della comunità e dell'amministrazione comunale alla famiglia Gallanti. Claudio e Simona se ne sono andati a poche ore di distanza. Questa è gente che ha costruito la nostra comunità, sempre pronti ad aiutare e a supportare feste, ricorrenze ed eventi. Ci stringiamo a Riccardo, Alessandra e Thomas che hanno subito un insulto crudele e devastante. La cittadinanza di Rivoltella s'inchina per onorare due esseri umani straordinari".