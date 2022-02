Claudio Mandia: oggi la salma in Italia, domani i funerali

Dovrebbe rientrare in Italia tra oggi la salma di Claudio Mandia, il giovane originario di Battipaglia (Salerno) trovato morto negli Stati Uniti dove frequentava una scuola superiore internazionale. La salma è stata liberata dall'autorità giudiziaria ed è stato ottenuto il nullaosta per il rimpatrio. La camera ardente dovrebbe essere allestita in serata nella chiesa di Santa Maria della Speranza dove sabato, alle 9.30, saranno celebrati i funerali del giovane.

Claudio Mandia è stato trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. La famiglia, che si era recata nello Stato di New York per festeggiare il suo compleanno, ha saputo del suo decesso all'arrivo in aeroporto. Nei giorni successivi, attraverso due note diffuso dallo studio legale americano che li difende, i familiari hanno attaccato i "metodi primitivi" che sarebbero stati utilizzati dalla scuola per punire il ragazzo, che si sarebbe suicidato "dopo oltre tre giorni di isolamento punitivo" dopo essere stato accusato di avere copiato.