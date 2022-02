I genitori vanno a trovarlo a New York ma scoprono che Claudio è morto

Era ospite in un college a New York Claudio Mandia, figlio di due imprenditori di Battipaglia, trovato morto alla vigilia del suo compleanno. I genitori lo stavano raggiungendo per festeggiare insieme in America ma sono stati accolti dalla tragica notizia.

I genitori del ragazzo hanno appreso la tragica notizia all'arrivo in aeroporto. Il 17enne, partito un anno fa dalla Piana del Sele, è stato trovato senza vita nella sua stanza del college americano. Il suo cuore ha smesso di battere, come detto, nella notte tra giovedì e venerdì. Le cause della morte, al momento, sono ancora ignote. Lunedì potrebbe avvenire il rimpatrio della salma in Italia dopo l'autopsia.

"È un dramma per tutta la nostra città", ha aggiunto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. "In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo".

Descritto come un ragazzo allegro, vivace, gentile, Cladio, aveva frequentato il liceo scientifico 'Medi' di Battipaglia per poi affrontare il primo anno di college negli Usa.