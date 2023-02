Al bar detersivo servito al posto della bibita, cliente finisce in ospedale

Era convinto che nella bottiglietta ci fosse una bibita, invece era detersivo. Un uomo di 36 anni di Surbo (Lecce) è finito così in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava consumando una bevanda in un bar ma dopo avere ingerito qualche sorso ha iniziato a stare male. Soccorso, è stato portato in ospedale. Dagli accertamenti è emerso che aveva ingerito detersivo.

I medici hanno sottoposto il 36enne a una lavanda gastrica, mentre è stata aperta un'indagine per accertare l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.