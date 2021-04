Il senzatetto aggredito e pestato brutalmente a San Donato è gravissimo

In base a una prima ricostruzione fatta dagli investigatori i due avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. E la lite è sfociata in una terribile violenza

Aggressione brutale a San Donato Milanese: un clochard di 57 anni è stato aggredito e picchiato in strada da un 27enne. E' gravissimo in ospedale. Il senzatetto lotta tra la vita e la morte in un letto del Policlinico dopo essere stato picchiato a sangue in via Carlo Jannozzi a San Donato Milanese nella serata di giovedì 8 aprile. Il presunto aggressore, un uomo brasiliano, è stato poi fermato dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese con la pesante accusa di tentato omicidio.

San Donato: clochard aggredito, lotta tra la vita e la morte

I fatti intorno alle 23:20, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. In base a una prima ricostruzione fatta dagli investigatori i due avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. E la lite è sfociata in una terribile aggressione: il 57enne è stato preso a calci e pugni fino a stramazzare al suolo privo di coscienza. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato e intubato dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico dove si trova in coma. La prognosi è riservata. Il presunto aggressore, invece, è stato rintracciato a poche centinaia di metri dal luogo del pestaggio; i carabinieri hanno fatto sapere che indossava ancora i vestiti sporchi: era in "evidente stato di ebbrezza".