Malore in casa: morta a 12 anni la campioncina di tennis Cloe Giani Gavazzi

Una tragedia improvvisa. Cloe Giani Gavazzi - 12 anni, una grande passione per il tennis e tutta la vita davanti - è stata trovata morta in casa da sua mamma a Milano. Come riporta MilanoToday, sono pochi i dettagli filtrati sul dramma. Fatale sarebbe stato un malore, le cui cause sono al momento tutte da accertare.

La giovanissima atleta era tesserata per la "Golarsa Academy" di Milano e proprio la sua scuola giovedì ha voluto dirle addio sui social. "I nostri allievi sono i nostri figli, oggi siamo distrutti, ciao Cloe", si legge in un post Facebook. La ragazzina, la cui famiglia è di origine bergamasca, era stata già inserita nel "Next gen team" della Accademy, che riunisce i talenti più cristallini.

Sgomento e cordoglio: in tantissimi in queste ore tributano un ultimo pensiero alla giovane Cloe sui profili social della "Golarsa".