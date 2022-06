Va dai carabinieri con la cocaina nel borsello: arrestato

È andato in caserma per sporgere una denuncia, portando però nel borsello una bustina di coca. I carabinieri hanno notato il particolare, dando inizio ad un vero e proprio parapiglia: il protagonista della vicenda, un ragazzo di 27 anni, prima ha tentato di scappare, poi, braccato dai militari, ha cercato di ingoiare la droga, 2,2 grammi di cocaina. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 28 giugno, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: dopo gli attimi di confusione è stato necessario un viaggio al pronto soccorso, dove il 27enne ha sputato la bustina intatta: per lui è scattata l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Tutto è avvenuto all'interno della caserma dei carabinieri di Castellammare di Stabia: per consegnare il documento al carabiniere, come da prassi, il ragazzo ha aperto il borsello di fronte al militare, che ha notato la presenza di un involucro sospetto. A quel punto, insospettito, ha chiesto spiegazioni sulla natura della polvere bianca: il 27enne, ormai scoperto, ha così tentato il tutto per tutto. È anche riuscito a guadagnare l'uscita dall'ufficio denunce, sempre inseguito, ma all'ingresso non ha avuto scampo: lì ha trovato due carabinieri che avevano da poco terminato il turno. Tra urla, spintoni e un vaso di ceramica rotto, il 27enne ha preso a calci e pugni i tre carabinieri i quali, alla fine, sono riusciti a neutralizzarlo.

Prima di arrendersi, però, si è infilato l'involucro con la droga in bocca. I militari hanno allertato subito il 118 e il 27enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo. Lì, fortunatamente, ha deciso di sputare l'involucro contenente 2,2 grammi di cocaina. Nessuna prognosi dei sanitari per lui, cure mediche, invece, per i tre carabinieri che hanno avuto una prognosi di 10 giorni ciascuno per le contusioni riportate. L'arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.