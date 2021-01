Il bimbo di un anno ricoverato in ospedale per aver ingerito cocaina

Un bimbo di 12 mesi è stato ricoverato in ospedale a Roma per aver ingerito cocaina: il piccolo dopo essersi sentito male (avrebbe avuto un attacco epilettico, scrivono oggi alcuni quotidiani) è stato portato al pronto soccorso dell’Umberto I. E' fuori pericolo. La procura ha aperto un fascicolo e starebbe per iscrivere sul registro degli indagati i genitori trentenni per lesioni personali colpose.

Ingerisce cocaina: bimbo di un anno in ospedale

Sarebbe stato un attimo di distrazione dei genitori, la sostanza era caduta dalla tasca del padre. Mamma e papà avevano chiamato il 118 a causa dell'agitazione del piccolo. In ospedale il papà avrebbe fatto una mezza ammissione,secondo Repubblica: "Non lo so, forse la cocaina mi era caduta dalla tasca sul divano, quando mi ero seduto".

Gli esami hanno confermato ed è stato riscontrato l’attacco epilettico. Il piccolo ora sta bene, ma per i genitori potrebbero esserci conseguenze (la mamma tra l’altro è di nuovo incinta). In una successiva perquisizione a casa della famiglia non è stata trovata traccia di droga. Sono stati denunciati per lesioni personali colpose. Il bimbo, inoltre, potrebbe anche essere allontanato dalla casa dei genitori e portato in una struttura protetta in affidamento ai servizi sociali.