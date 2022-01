Quindici infrazioni in pochi minuti: record di multe per un motoclicista

Giro in moto da record per un 41enne di Genova. Per lui un primato sì, ma di multe. E' riuscito a infrangere quindici norme del codice della strada. Fermato dopo un inseguimento dalla polizia stradale, gli agenti hanno messo nero su bianco una lunga serie di contestazioni. L'uomo, pregiudicato, è riuscito a guidare ben oltre i limiti di velocità, senza patente eassicurazione, senza dare la precedenza ai pedoni, senza badare alla segnaletica orizzontale e producendosi in una serie di impennate.

Tutto è successo venerdì 21 gennaio Gli agenti in borghese hanno notato un enduro procedere a velocità particolarmente sostenuta. Hanno quindi raggiunto e affiancato il motociclista che in un primo momento ha fatto firma di fermarsi per poi dare gas e fuggire. Gli agenti hanno iniziato a inseguirlo, ma il motociclista guidava in maniera piuttosto spregiudicata quindi hanno deciso di interrompere la rincorsa per tutelare la sicurezza generale. Una manciata di ore dopo, la pattuglia è riuscita a intercettare la moto e l'ha seguita. Quando si è fermata a un semaforo rosso, una delle poche indicazioni rispettate, l'uomo è stato fermato.

Nei guai anche il legittimo proprietario del veicolo, sequestrato ai fini della confisca. Deve rispondere di "incauto affidamento a una persona priva di patente di guida" e risponderà in solido per tutte le violazioni commesse dal conducente.