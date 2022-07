La colazione al bar costa 78 euro, la denuncia sul web: "Sono i caffè di un mese e mezzo"

Fanno colazione a Capri, ma il conto è salato e denunciano tutto sui social. Un gruppo di persone, in un video diventato subito virale, ha protestato per aver pagato ben 78 euro per sei cornetti, tre caffè, un cappuccino e due bicchieri di latte macchiato, in un noto bar di Capri. Nel video, l'utente mostra lo scontrino e commenta: "Questi soldi soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo?. Il post, come detto, è diventato subito virale e in poche ore è stato commentato da centinaia di persone. La reazione del "pubblico", però, forse non è stata quella che il giovane si aspettava.

Se alcuni, infatti, si sono schierati dalla sua parte, altri lo hanno aspramente criticato sottolineando il fatto che i pezzi di Capri sono ben noti. "Si sa alla pizzetta si paga di più io sono stata a Capri e ci sono posti dove non paghi così tanto", si legge in un commento. O, ancora: "Ma dai, se andate a Capri si sa che si spende poi non vi lamentate". Infine, tra i tanti commenti, c'è anche chi scrive: "Se vai a Capri e giusto che paghi quel prezzo".