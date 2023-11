I colleghi che si prendono a cazzotti prima di entrare a lavoro

Un diverbio tra colleghi è degenerato in una scazzottata prima di entrare a lavoro, nei pressi di un'azienda di Flero, comune in provincia di Brescia. Nella prima mattinata di oggi, venerdì 10 novembre, una furibonda lite tra due operai è scoppiata in via Puletti, nelle vicinanze di una fabbrica. All'origine dell'animato diverbio, a quanto pare, questioni lavorative.

Tra i due uomini - di 52 e 33 anni - sarebbero volate parole grosse, poi uno dei due sarebbe passato alle vie di fatto, colpendo il collega con un pugno. Verso le 7.15 è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno placato gli animi e ricostruito la vicenda. Il lavoratore raggiunto dal pugno avrebbe riportato lievi contusioni: è stato trasportato, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale Sant'Anna di Brescia e ricoverato in codice verde. La prognosi è di pochi giorni.

Resta da vedere se la vicenda si concluderà qui o se l'uomo passerà alle vie legali, denunciando il collega che gli ha rifilato un cazzotto in pieno volto.

