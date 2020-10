Ha colpito con un'accetta il compagno della sua ex. Per questo un uomo di 45 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri stamattina in via Castellana a Passo di Rigano in provincia di Palermo. All’arrivo delle pattuglie del Nucleo radiomobile aveva ancora "l’arma" in mano. L'uomo ferito, un 54enne, è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia con alcune profonde ferite al braccio.

Tre colpi d'accetta al compagno della sua ex: arrestato a Passo di Rigano (Palermo)

Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, così come va chiarito se l’aggressore e la vittima si fossero dati appuntamento nella zona. Di certo dopo l’accaduto la vittima è scappata a piedi verso via Leonardo da Vinci, trovando rifugio in un distributore di carburante. Una volta fermato, l’aggressore - apparso in stato confusionale - è stato portato in caserma per accertamenti.

La donna e alcuni testimoni oculari sono stati ascoltati dagli investigatori per fornire ulteriori elementi utili per stabilire la dinamica dei fatti. Il 45enne arrestato è stato portato al carcere Pagliarelli con l'accusa di tentato omicidio.