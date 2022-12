Colpisce con l'auto una mucca: conducente gravemente ferito

Una mucca morta e un automobilista in gravi condizioni in ospedale. È questo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto a Piano Stoppa, nel comune di Misilmeri, in provincia di Palermo. Il bovino, che stava camminando lungo la carreggiata, è stato investito dall'auto ed è morto poco dopo. L'incidente ha provocato gravi lesioni all'automobilista.

L'impatto è stato molto violento e la macchina è stata completamente distrutta. L'uomo che era alla guida è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.