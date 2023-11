Colpisce con una testata il professore: aveva rimproverato il figlio

Un insegnante di un istituto scolastico è stato preso a testate dal padre di uno studente. Il motivo? Aver rimproverato il ragazzo perché troppo irrequieto in classe. È avvenuto in un istituto scolastico nel sud Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Villacidro, in provincia del Medio Campidano, stanno valutando di denunciare l'aggressore per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando alla ricostruzione dei fatti, nella mattinata di oggi 6 novembre, un professore di matematica di 56 anni ha rimproverato lo studente 16enne perché parlava troppo in aula. Il ragazzino ha risposto al rimprovero, insultando persino l'insegnante, poi è fuggito dall'aula e ha chiamato il genitore. Poco dopo il padre del ragazzo, un 53enne, è entrato nella scuola e ha affrontato nei corridoi il professore, colpendolo con una testata al volto. Ne è scoppiato un parapiglia culminato con l'arrivo dei carabinieri e del 118. Sia il padre dello studente che il professore sono stati trasportati all'ospedale di San Gavino per essere medicati. Al momento non si conosce la prognosi.