Gli lanciano addosso una bici, 23enne in prognosi riservata

È stato operato nella notte all'ospedale Cto di Torino per stabilizzare le lesioni il giovane rimasto ferito da una bicicletta lanciata dalla passeggiata soprastante i Murazzi del Po. Il ragazzo, a quanto si apprende, avrebbe riportato un grave trauma cervicale ed ora è intubato è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Il giovane, uno studente di Palermo di 23 anni, intorno all'una, mentre si trovava fuori dal locale 'The Beach', è stato colpito da una bicicletta a noleggio, lanciata da ignoti dalla passeggiata soprastante. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. A quanto si apprende il giovane ha riportato un grave trauma alle vertebre cervicali.