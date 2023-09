Si risveglia il calciatore 12enne colpito da un fulmine, le prime parole: "Forza Milan"

Si è risvegliato il giovane calciatore di 12 anni colpito da un fulmine mentre stava per cominciare l'allenamento con la sua squadra. Andato in arresto cardiaco, il ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pescara dove è stato rianimato e messo in terapia intensiva e in condizioni gravi.

Il ragazzo, pur rimanendo in terapia intensiva all'ospedale Spirito Santo di Pescara, si è risvegliato e ha potuto comunicare con i medici. Il sindaco di Chieti ai giornali locali ha dichiarato: "Il bambino è stato estubato, ha parlato e la prima cosa che ha detto è Forza Milan".

Gli agenti di polizia stanno visionando le immagini delle telecamere utilizzate dai tecnici sportivi (utilizzate per gli allenamenti) che hanno ripreso l'esatto momento in cui il fulmine è caduto sul campo colpendo il ragazzo.

Ragazzo colpito da un fulmine, il racconto del primo soccorritore

Il primo a soccorrerlo è stato il suo allenatore, Gabriele Di Primio, di professione vigile del fuoco. Un intervento provvidenziale in attesa dei soccorritori del 118. L'allenamento era iniziato da poco più di dieci minuti. In quel momento si stava svolgendo il riscaldamento tecnico. Il ragazzo stava 'ripartendo' palla al piede tra le navette quando il fulmine è caduto colpendolo con ogni probabilità al piede.

"In quel momento c'era il sole e stava inizndo a cadere qualciahe goccia - racconta Di Primio - poi è caduto il fulmine accompagnato da un tuono fortissimo. Sul momento - racconta l'allenatore - ho avuto un tentennamento. È caduto a 8-10 metri da me e anche altro bambino è caduto. A quel punto ho visto il ragazzo rimanere a terra e ho intuito che la situazione fosse particolarmente grave. Ho iniziato subito il massaggio cardiaco sul campo. Immediatamente abbiamo contattato i soccorsi e nel frattempo, insieme al segretario sociale, abbiamo trasportato il ragazzo all'interno dell'infermeria per poter utilizzare il defibrillatore. Non è stato necessario utilizzare scariche come ci è stato indicato dal macchinario ma abbiamo continuato con il massaggio rcp come consigliato".

I soccorritori del 118 poi hanno continuato le manovre rianimatorie per poi trasportarlo in ospedale. Decisive, dunque, le conoscenze relative al primo soccorso apprese sia al lavoro che al corso obbligatorio per il tesserino da allenatore federale. Il mister del settore giovanile ci tiene "a non apparire. Prego solo per il ragazzo che esca al più presto fuori pericolo".