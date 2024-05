Tre coltellate alla moglie in casa: le urla allarmano i vicini

Tentato omicidio a San Maurizio Canavese, comune della città metropolitana di Torino. Un operaio albanese di 62 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 57 anni, collaboratrice domestica, nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, nell'appartamento in cui abitano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Ciriè, mentre la donna, raggiunta da tre fendenti, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco di Torino: è in condizioni gravi, anche se sembra escluso il pericolo di vita.

L'allarme è stato dato dai vicini di casa, spaventati dalle urla della vittima. Il condominio, una palazzina di due piani più il pianterreno, è abitato da sei famiglie, in parte italiane e in parte albanesi. Nessuno, però, ha voglia di commentare quanto accaduto.

Alla donna sono state diagnosticate una ferita alla guancia sinistra, con sospetto di lesione del nervo facciale, e una ferita alla scapola destra, con un piccolo pneumotorace.