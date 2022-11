A procedere formalmente è stata poi l'aliquota della guardia di finanza distaccata in tribunale.

Proprio dal passaggio all'interno del dispositivo è emersa la presenza dell'arma. L'uomo, che si stava recando a un'udienza per una causa di lavoro, si è giustificato dicendo che lo aveva dimenticato e che comunque gli è sempre servito esclusivamente per tagliare la frutta.

Un uomo di 59 anni, italiano di Settimo Torinese, è stato denunciato per aver cercato di introdurre un coltello lungo 24 centimetri (con una lama di dieci) nel palazzo di giustizia di Ivrea (Torino). Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 17 novembre, l'uomo si è presentato alle barriere con i metal detector gestite dai sorveglianti privati della CiVis di Torino.

Va in tribunale per un'udienza, ma ha un coltello di 24 cm: "Scusate, lo uso per tagliare la frutta"